Crvena zvezda i Partizan nalaze se pred istorijskom odlukom kada je reč o budućnosti u Evroligi, ali cena koju bi morali da plate za dugoročan ugovor u elitnom takmičenju izazvala je veliku pažnju.

Prema informacijama Kurira, od srpskih velikana se očekuje da izdvoje po 50 miliona evra za trajni status „franšize“ u elitnom društvu.

U slučaju da plate pomenutu sumu novca, večiti rivali bi imali sigurno učešće iz sezone u sezonu bez bojazni od rezultatskog ispadanja ili zavisnosti od pozivnica.

Za razliku od njih, ostali klubovi koji ne uđu u taj sistem ne bi imali zagarantovano mesto i njihovo učešće bi zavisilo od odluke Evrolige, formata takmičenja i dostupnih “vajld-kard” pozivnica.