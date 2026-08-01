Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, dobio je transparent u Beogradskoj areni tokom UFC događaja u Beogradu, gde je poruka glasila da je "Predsedniče Donalde Trampe, dobro došli u Srbiju".

Ova slika sa UFC spektakla u Beogradu stigla je i do samog Donalda Trampa, koji je prvo "retvitovao" fotografiju koju je objavio Ričard Grenel, a potom je odlučio da ode i korak dalje, pa je pronašao snimak koji je takođe objavio na mreži "Truth".

Nema sumnje, ova poruka je oduševila Donalda Trampa, a moguće je da će ovo doprineti i dodatnom približavanjem odnosa između Srbije i SAD, a možda utiče i na samog Trampa da odluči da poseti Srbiju u narednom periodu.

Što se tiče UFC Beograda, srpski borci ostvarili su pozitivan učinak i na kraju je skor bio pet pobeda i četiri poraza, uz pobedu Uroša Medića na "main eventu" posle 30 sekundi protiv Danijela Rodrigeza nokautom u prvoj rundi.