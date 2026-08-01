UFC spektakl u Beogradskoj areni je završen na impresivan način. Najbolji srpski borac Uroš Medić je u glavnoj borbi večeri za samo 29 sekundi nokautirao Danijela Rodrigeza i ostvario 14. pobedu u karijeri.

Medić se posle dugo godina u Americi vratio u Srbiju. Bio je silno motivisan da slavi pred domaćom publikom, u čemu je uspeo, a posle nestvarne pobede nije mogao da sakrije emocije.

- Dobro veče Beograde, dobro veče Srbijo - počeo je Uroš Medić.

- Ovo su bile naporne dve nedelje, nisam mogao da se osećam kao kod kuće, i evo najzad, hvala vam, volim vas, ljubim vas - rekao je na srpskom, a zatim se obratio i na engleskom.

- Bile su ovo naporne dve nedelje, nisam mogao da se osetim kao da sam kod kuće, dok ne uradim posao, sada želim da plačem. Toliko mi nedostaje kuća. Devet godina, to je dugo. Otišao sam kao student. Želim da da posvetim ovu pobedu našem gospodu stvoritelju Isusu Hristu. Imam toliko toga da kažem. Kada imam vas iza sebe, ima da "skuvam" celu ovu diviziju i da donesem pojas u Srbiju - poručio je Uroš Medić, koji je poželeo borbu sa Karlosom Pratesom, kojeg je javno prozvao.

- Momak kao Karlos Prates, to će biti borba za pamćenje, on se i dalje krije, ako bude spreman da izađe iz svoje rupe, biće mi zadovoljstvo da ga nokautiram - istakao je Uroš Medić.