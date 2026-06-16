Košarkaš Baskonije Kobi Simons produžio je ugovor sa klubom iz Vitorije do juna 2028. godine, saopšteno je danas.

Simons (28) je u Baskoniju stigao prošle godine, a pre toga je igrao za Karolinu, Žejiang, Toronto, Šarlot, Ostrov, Grinsboro, Klivlend i Memfis.

Američki košarkaš je prošle sezone u svim takmičenjima ukupno odigrao 60 utakmica za Baskoniju, a prosečno je beležio 11,8 poena i 2,8 asistencija po meču. On je u Evroligi za klub iz Vitorije nastupio na 31 meču.

Baskonija je prošlu sezonu u Evroligi završila na 18. mestu na tabeli sa 13 pobeda i 25 poraza, a nakon toga se pojavila vest da je za usluge Simonsa zainteresovan Partizan.