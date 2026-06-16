Selektor Engleske Tomas Tuhel bio je primoran da reaguje u poslednjem trenutku, a poverenje je ukazao fudbaleru Čelsija, Trevohu Čalobi. Prema pravilima FIFA, reprezentacije imaju pravo na izmenu u sastavu od 26 igrača najkasnije 24 sata pre odigravanja prve utakmice u grupnoj fazi, ali isključivo u slučaju ozbiljne povrede.

Livramento (23) je bio projektovan kao jedan od ključnih igrača u Tuhelovom sistemu zbog svoje polivalentnosti. Defanzivac "svraka" je tokom 2026. godine nastupio na svim utakmicama nacionalnog tima, osim prošlonedeljnog prijateljskog susreta protiv Kostarike. Njegova sposobnost da pokriva pozicije uz obe aut-linije davala je selektoru širinu u taktičkim zamislima.

Umesto njega, u tim uskače 26-godišnji Trevo Čaloba, koji je do sada zabeležio samo jedan nastup za "Gordi albion" – u porazu od Senegala (3:1) u junu 2025. godine. Čaloba je igrač u kojeg Tuhel ima veliko poverenje još iz zajedničkih dana u Čelsiju, gde je pod vođstvom nemačkog stručnjaka odigrao 31 meč i postigao četiri gola.

Iako je bio na širem spisku, Čaloba je ostao u vrhunskoj formi nakon završetka klupske sezone 24. maja, prateći striktan režim treninga u iščekivanju nove sezone pod vođstvom Ćabija Alonsa u Čelsiju. Prošle sezone je bio standardan sa 47 odigranih utakmica, a u biografiju je upisao i trofej Svetskog klupskog prvenstva.

Odluka da se pozove Čaloba iznenadila je deo javnosti, s obzirom na to da su van tima ostala imena poput Luisa Hola, Harija Megvajera i Fikaja Tomorija, koji su bili deo reprezentativnih akcija u martu.

Najzvučnije ime koje je propustilo ovaj Mundijal odlukom selektora ostaje Trent Aleksander-Arnold, koji za reprezentaciju nije nastupao još od juna prošle godine.

Engleska svoju kampanju na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku počinje sutra protiv Hrvatske, a medicinski tim se nada da je ovo poslednji prinudni otkaz u taboru "Tri lava".