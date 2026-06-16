Zlatan Ibrahimović briljira u ulozi promotera i stručnog konsultanta na tekućem Mundijalu, a Amerikanci koriste svaku priliku da njegovu popularnost iskoriste u medijske svrhe.

Slavni napadač ovog puta gostovao je na „Foks njuzu“ kod Džejmsa Kordena, koji je odlučio da ga stavi na detektor laži.

Ibra je u šaljivom tonu pre početka imao samo jedan zahtev: „Nemoj da mi postavljaš pitanja o supruzi“ poručio je Ibrahimović.

Nakon što su njegove molbe uslišene, odgovori su izgledali ovako.

Da li veruješ da si najzgodniji igrač koji je ikada igrao na Svetskom prvenstvu?

„Da“ (laž)

Da li si guglao svoje ime u prethodnih nedelju dana?

„Ne“ (istina)

Erling Holand drži rekord po broju datih golova u Premijer ligi, da li veruješ da si bolji fudbaler od njega?

„Da“ (istina)

Hari Kejn je kapiten Engleske i najbolji strelac, da li veruješ da si bolji fudbaler od njega?

„Da“ (istina)

Tjeri Anri je jedan od najboljih igrača u istoriji Premijer lige i trenutno zajedno radite kao analitičari, da li veruješ da si bolji igrač od njega?

„Da“ (istina)

Sada radiš kao analitičar sa Tjerijem Anrijem, Rebekom Lou i Aleksijem Lalasom, da li bi panel od četiri Zlatana bio bolji?

„Da“ (istina)

Kada izveštavaš sa Svetskog prvenstva u studiju, da li poštuješ mišljenje svih ostalih analitičara sa kojima radiš?

„Da“ (laž)

Imao si svađu sa Pepom Gvardiolom 2010, ali si rekao da si mu oprostio, da li je to istina?

„Ne“ (istina)

Da li je tvoj veliki ego i samopouzdanje samo maska da bi mogao da sakriješ nesigurnosti i ranjivost zbog koje smo svi ljudska bića?

„Ne“ (laž)

Kada si u Americi da li daješ bakšiš od 20 odsto

„Ne“ (istna)

Da li si uživao dok si igrao u MLS-u?

„Da“ (istina)

Poslednje pitanje, da li misliš da ti je ispod časti što si u emisiji sa mnom, sa Džejmsom Kordenom?

„Da“ (istina)