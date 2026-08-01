Sasulo je pokazao ozbiljno interesovanje za Ognjena Ugrešića.

Kako saznaje Mozzart sport, italijanski klub je poslao zvaničnu ponudu Partizanu, a ona glasi: Fiksni iznos – 6.000.000 evra. Na to idu i 2.000.000 evra kroz lako ostvarive bonuse. Ipak, veliko je pitanje da li će crno-beli prihvatiti ovu ponudu, jer bi Sasuolo obeštećenje za Ugrešića isplaćivao u ratama dok traje njegov ugovor sa zeleno-crnima.

S obzirom na nezavidnu finansijsku situaciju, to je za klub iz Humske neprihvatljivo.

Deluje da će Sasuolo morati model plaćanja ukoliko želi zaista da dođe do potpisa Ugrešića.