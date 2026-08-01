U trećoj borbi na UFC priredbi u Beogradskoj areni sastale su se naša Nina Milošević i Amerikanka Hejli Kovan.

Nina je uspela da slavi i tako posle Jovana Leke donese drugu pobedu Srbiji.

Pažljivo su i jedna i druga ušle u borbu i početak je bio dosta ujednačen. Nakon otprilike tri i po minuta borbe je Miloševićeva uspela da udari protivnicu u telo. Zatim je krenula da je tuče, Amerikanka se oduprla, ali je onda usledio još jedan direktan udarac u jetru i to je bilo to.

Sudija je morao da prekine meč i Nina je došla do pobede.