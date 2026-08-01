Muška odbojkaška reprezentacija Poljske plasirala se u finale Lige nacija, pošto je u polufinalu u Ningbou pobedila pobedila selekciju Slovenije rezultatom 3:0 (25:16, 25:19, 25:17).



Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, koju sa klupe vodi Nikola Grbić, bio je Vilfredo Leon sa 16 poena, dok je Bartolomej Bolondž postigao 15.

U selekciji Slovenije istakao se Alen Pajenk sa 11 poena.

Poljska je četvrti put izborila plasman u finale LN, gde će pokušati da obrani titulu i dođe do trećeg trofeja u takmičenju.

Izabranici Nikole Grbića će u nedelju u finalu LN igrati protiv pobednika meča između Japana i Sjedinjenih Američkih Država, koji je na programu u subotu od 13.30 časova.