Muška seniorska reprezentacija Srbije poražena je u poslednjoj, četvrtoj utakmici na turniru A grupe III sedmice VIII Lige nacija 2026. u Beogradskoj areni. Slovenija je pobedila Srbiju sa 3:0, po setovima 25:19, 25:21 i 25:22, posle 76 minuta igre.

Seniori Srbije nisu uspeli da pariraju Slovencima, učesnicima Finalnog turnira Lige nacija. Tokom sva tri seta Slovenija je bila bolji rival i na kraju slavila maksimalnim rezultatom.

Seniori Srbije će u konačnom plasmanu Lige nacija zauzeti 11. mesto, iako su trenutno na 10. mestu. Naime, Srbija će se pomeriti za jedno mesto, jer će Kina, koja je zabeležila samo jednu pobedu na 18. mestu, ali će kao domaćin Finalnog turnira igrati u četvrtfinalu, pa će na kraju biti među prvih 8 ekipa i potisnuti Srbiju na 11. mesto.

Seniori Srbije će odmarati do 30. jula, kada će početi pripreme za EP 2026.

Seniori Srbije tokom interkontinentalnog dela takmičenja nisu igrali protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avugsta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.