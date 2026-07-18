Srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je danas peto mesto u disciplini skok uvis na Dijamantskoj ligi u Londonu.

Topić je preskočila 1,96 metara, kao i Australijanka Elenor Paterson i Poljakinja Marija Žodzik, ali su njih dve manje puta obarale letvicu pa su završile kao treća i četvrta.

Srpska atletičarka je preskočila 1,85 metara; 1,89; 1,93 i 1,96, a na 1,99 je tri puta bila neuspešna.

Prvo mesto osvojila je Australijanka Nikola Olislagers sa 2,01, koliko je preskočila i drugoplasirana Ukrajinka Jaroslava Mahučih.

Angelina je u dvorani uspela da postavi rekord Srbije, pošto je preskočila dva metra, ali kada je u pitanju takmičenje na otvorenom, nije uspela da ugrozi nacionalni rekord. Ipak, postavila je najbolji rezultat u sezoni kad su u pitanju takmičenja na otvorenom.