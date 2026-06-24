Angelina je sa preskočenih 1.95 uspela da dođe do srebrne medalje na Memorijalu "Boris Hanžeković" u Zagrebu.

Nakon što je zauzela treće mesto na Dijamantskoj ligi u Rabatu, odnosno drugo u nadmetanju u Atini, sada se ponovo popela na drugu poziciju, pa se tako okitila srebrnom medaljom.

Topić je preskočila 1,95 metara, kao i Australijanka Elenor Paterson pa su njih dve podelile drugo mesto.



Srpska atletičarka je preskočila 1,85 metara; 1,90; 1,93 i 1,95, a na 1,99 je tri puta bila neuspešna.



Prvo mesto osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih iz Ukrajine sa 1,97 metara.