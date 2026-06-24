Za selektora fudbalske reprezentacije Srbije Veljka Paunovića zainteresovani su brojni klubovi. U utorak se pojavila informacija da ga želi Al Itihad, a sada stiže vest od vrlo pouzdanog Matea Moreta koji javlja da je srpski stručnjak želja Almerije.

Španski drugoligaš se nakon nedavnog poraza od Malage u finalu plej-ofa zahvalio doskorašnjem treneru Rubiju i momentalno počeo da traži zamene. Španska Marka je pre nekoliko sati kao petencijalne naslednike navela Karlosa Karvaljala i Garsiju Pimijentu, ali je najnovija vest da je Almerija kontaktirala selektora Srbije.

Interesantna u čitavoj priči jeste činjenica da je Kristijano Ronaldo odnedavno posato manjinski vlasnik Almerije (kupio paket akcija od 25%), te da nije tajna da se u španskom klubu za za većinu transfera pita superagent Žorž Mendeš. A menadžerska agencija Gestifute (zastupa Lamina Jamala, Vitinju, Žoaa Neveša...) gde je Mendeš alfa i omega zastupa interese Veljka Paunovića, kao i Serža Konseisaa kojeg bi Paunović potencijalno mogao da zameni u Al Itihadu.



Za sada nema nikakve potvrde da Paunović koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama gde je pratio mečeve Nemačke i Holandije, rivala Srbije u Ligi nacija, uopšte razmatra pomenute opcije



