Heket (38) je član Virtusa od 2022. godine, a prošle sezone u Evroligi prosečno je beležio 3,4 poena i 2,3 skoka, dok je u italijanskom prvenstvu imao 4,5 poena i 2,9 skokova.

- Za mene i moju porodicu Bolonja i Virtus predstavljaju nešto veliko, srećan sam i ponosan što nastavljam svoj put ovde. Ovo je mesto koje me je dočekivalo raširenih ruku. Nastaviću da dajem sve za ovaj dres i da budem podrška saigračima - rekao je Heket.



Italijanski košarkaš je tokom karijere igrao još i za Trevizo, Pezaro, Sijenu, Olimpiju iz Milana, Olimpijakos, Brose i CSKA iz Moskve.

Virtus je sezonu u Evroligi završio na 17. mestu na tabeli, dok je u domaćem prvenstvu poražen u polufinalu plej-ofa od Venecije.