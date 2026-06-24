Pre desetak dana, kako se nezvanično pominjalo, selektor je bio spreman za radikalan potez – povlačenje sa klupe državnog tima prenosi "Sportklub".

Čak je nameru saopštio ljudima iz vrha srpske kuće fudbala.

Navodno, razočaran aktuelnim trenutkom, pogotovo posle majsko-junskog fijaska i hrpom problema na stolu.

Da li je u tom trenutku ispred sebe imao i konkretan poziv iz Saudijske Arabije, samo stavio do znanja nezadovoljstvo aktuelnim trenutkom, ili i jedno i drugo, tek selektor je napokon prelomio – vodiće Srbiju i u prvim takmičarskim utakmicama, od septembra 2026.

Ostaje da se vidi kakva će sudbina na kraju biti i da li će Srbija posle svega nekoliko meseci osati bez selektora...