Srpska teniserka Ana Ivanović je u Bad Homburgu izgubila od Anđelik Kerber 6:3, 7:5 u egzibiciji na oproštaju Nemice. Meč dve nekadašnje velike rivalke imao je emotivan završetak, pošto su obe zaplakale po završetku susreta i dobile ovacije publike. Ana se obratili Nemci, a onda je prvi put posle dosta vremena progovorila i o sinovima.

Voditeljka je pitala Anu Ivanović da li bi njena tri sina mogla da se bave tenisom, a nekadašnja šampionka Rolan Garosa dala je kratak odgovor.

- Verovatno ne, videćemo - rekla je Ana.

Podsećamo, Ana je karijeru završila 2016. godine, a najveći uspeh je joj je titula na Rolan Garosu 2008.

Poslednje vreme nije bilo lako za bivšu teniserku. Zbog razvoda od Švajnštajgera bila je u centru pažnje, a sve što se dešavalo bilo je više nego bolno. Prema pričama Nemac je prevario Anu, dok je ona čak i bila spremna sve da mu oprosti.

Šuška se da Ana ima novog partnera, da je ponovo zaljubljena, ali ne želi da bude u javnosti sa njim.