Nakon što je Kristijano dva puta pogodio u mrežu Uzbekistana, Zlatan Ibrahimović koji zajedno sa Tjerijem Anrijem radi kao analitičar za Fox TV, rekao je:

- U ponedeljak je Mesi postigao dva gola i ceo fudbalski svet počeo je da postavlja isto pitanje, kako će Kristijano Ronaldo odgovoriti? Sada imamo odgovor. Dva gola pre poluvremena. Ne jedan, nego dva.

Potom je Ibrahimović, za kojeg ne postoji debata o tome ko je GOAT, dodao:

-Zato se smejem kada ljudi kažu da je Ronaldo gotov. Gotovi igrači ne izlaze na teren u utakmicama Svetskog prvenstva i ne dominiraju na ovakav način.Gotovi igrači ne nose toliki pritisak u njegovim godinama. Gotovi igrači ne nastavljaju iz godine u godinu da dokazuju da svi greše.

Šveđanin je naglasio da se Ronaldov doprinos ne ogleda samo u postignutim golovima.

- Protiv Uzbekistana se nije radilo samo o golovima. Pogledajte njegovo kretanje, liderstvo i pažnju koju privlači odbrambenim igračima. Čak je i pogodak Nuna Mendesa iz slobodnog udarca počeo jer je Ronaldo doneo pravu odluku. Većina napadača pokušala bi da uzme slavu za sebe, ali Ronaldo je prepoznao bolju opciju i Portugal je profitirao.

Iako ljudi misle da se veličina na terenu pokazuje samo brojem postignutih golova, Ibrahimović ne misli tako.

- Ponekad je veličina upravo u tome da znaš kada ne treba da šutneš. U ponedeljak je Mesi podsetio svie ko je, a u utorak je isto učinio Ronaldo.