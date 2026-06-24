Sapštenje FSS prenosimo bez korekcija redakcije.

-Noć tuge, noć nepravde. One svevišnje, koju ne vidimo, ali je svi osećamo. Kad dođe taj trenutak. Trenutak kada samo tišina govori. Dovoljna je bila samo jedna poruka. Znali smo svi u sistemu da se dugo bori sa opakom bolešću, ali znali smo i da je uvek bila hrabrija od nas. Kad bi se sreli, ona bi vas prva pitala, kako si? Uz osmeh i glas koji ne odaje bilo kakav problem.

To je bila Margita Soro. Majka, supruga, kolegenica, vrhunski profesionalac. Za fudbalski svet, prijatelje, zaposlene u Savezu, Magi. Žena koja je više od dve decenije ovaj sistem učinila ponosnim što ima takvu osobu. Da rešava nekad i nerešivo, lako, brzo, uz razgovor ili imejl prepisku. Bilo je nezamislivo organizovati neku utakmicu državnog tima bez njenog učešća. I kada je vodila svoju najtežu bitku, bila je deo zahtevnog procesa. U kancelariji, zatim na stadionu. Nedavno kada je Bane slavio 60. rođendan, znali smo da i ona gasi 50 svećica, namenili smo im isti poklon – dres Srbije sa brojem godina. Nije očekivala, obradovala se, iskreno.

Nedostajaćeš svima koji su te voleli, koji su te poštovali. Mnogo si dala Savezu, u marketingu postavila neke standarde koji su sada kao udžbenik za one koji dolaze.

Magi, počivaj u miru. Smrt nije kraj sve dok postoje sećanja i uspomene. Tvom Kizi i tvojim anđelima, Mirjani i Slavku, rodbini, Fudbalski savez Srbije izražava najdublje saučešće.