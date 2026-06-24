Pobeda Hrvatske nad Panamom rezultatom 1:0 približila je "vatrene" plasmanu u nokaut fazu Svetskog prvenstva, ali američki novinar Kris Vitingem smatra da ključni trenutak utakmice nije bio gol Anta Budimira, već pauza za osveženje igrača u drugom poluvremenu.

Komentator američke televizije CBS analizirao je tok susreta i ocenio da je upravo taj prekid promenio momentum meča u trenutku kada je Panama bila najopasnija.

-Veoma je zanimljivo posmatrati kako pauza za osveženje utiče na igrače. Utakmica je u drugom poluvremenu potpuno promenila smer. Pogledajte samo pet minuta pre prekida – Panama je vršila snažan pritisak, pogodila okvir gola i stvorila odličnu priliku iz slobodnog udarca. A onda je usledila pauza - rekao je Vitingem.

Prema njegovom mišljenju, prekid je omogućio Hrvatskoj da se konsoliduje i zaustavi nalet rivala.

-Hrvati su se okupili, razgovarali sa Zlatkom Dalićem i praktično krenuli iz početka. To je jedna od tih veštačkih tvorevina koje viđamo na Svetskom prvenstvu. U Torontu je bilo oko 20 stepeni i nije postojala stvarna potreba za takvom pauzom. Verujem da bi Panama verovatno postigla gol da nije bilo tog prekida - dodao je američki novinar.

Ipak, Hrvatska je uspela da izdrži pritisak, sačuva mrežu i preko Anta Budimira stigne do minimalne, ali izuzetno važne pobede.

"Vatreni" sada u poslednjem kolu grupne faze protiv Gane odlučuju o plasmanu u nokaut rundu, a trijumf nad Panamom mogao bi da se pokaže kao jedan od ključnih koraka ka ostvarenju tog cilja.