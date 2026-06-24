Osim fantastične medalje u Torunju, Angelina je u prošloj dvoranskoj kampanji prvi put preskočila 2.00, a od starta sezone na otvorenom, bila je treća na Dijamantskoj ligi u Rabatu sa 1.94, odnosno druga na mitingu "Filothei Women Gala" u Atini sa 1.9 metara.

Red je došao i na njeno prvo takmičenje iz zlatne kontinentalne serije Svetske atletike ove godine i čuveni Memorijal "Boris Hanžeković", gde će se suočiti sa Jaroslavom Mahučih i Elenor Paterson, a dan pred takmičenje, podelila je emotivnu objavu.

Naime, Angelina i njen momak, i timski kolega iz AK Top Džamp, Aleksa Tomić proslavili su pet godina veze. Srpska atletičarka je podelila nekoliko slika u kolažu na svom storiju.

Aleksu smo videli u Tokiju prošle godine, kada je Angelina Topić ostvarila verovatno najveći uspeh u dosadašnjem toku karijere i konstantno joj je i podrška. Nalazio je kreativne načine da dočeka svoju devojku nakon mnogobrojnih uspeha, a i sam je pronašao sebe u svetu atletike.

Divno...