Neverovatna Angelina Topić je u nedelju po šesti uzastopni put postala šampionka Srbije, pošto je na državnom takmičenju u Kraljevu preskočila 1.93 metara i osvojila prvo mesto. Pored toga što je ponovo dominirala u svojoj disciplini, videli smo i jednu neverovatnu scenu.

Naime, Angelini je na postolju medalju uručio njen dečko - Aleksa Tomić. Ono što je zanimljivo, jeste da je Aleksa nedavno postao trener u Top Džampu.

Angelina je preskočila visinu 1.93, a pokušala je da napadne i visinu od 1.98. Ipak, nije uspela da izjednači rekord Srbije na otvorenom.

Do srebrne medalje je stigla Natalija Vojinović iz AK Kruševac sa preskočenih 1.83 metara, dok je bronzano odličje osvojila Ana Kovrlija iz Mladosti iz Zemuna (1.72m).