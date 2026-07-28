Nekadašnji četvrti teniser sveta i finalista Ju-Es opena, Greg Rusedski, javno je izrazio ozbiljnu sumnju u brz oporavak dvostrukog grend slem šampiona. Njegove reči preneo je portal Tennis365, a one su prilično uzdrmale tenisku javnost.

-Na osnovu onoga što sam video na snimku koji je nedavno objavio, nisam siguran da će Karlos moći da igra u Sinsinatiju za dve nedelje. Ako propusti taj masters, vrlo verovatno neće igrati ni na US openu - izjavio je Rusedski.

Britanac veruje da Alkarazov tim neće donositi ishitrene odluke i da mladi as neće rizikovati povratak na teren ukoliko ne bude sto odsto spreman i oporavljen.

-Ako se ne pojavi u Sinsinatiju, neće igrati ni u Njujorku. To bi moglo da znači još dužu pauzu, možda čak i do kraja sezone. Jedno je sigurno – ne sme da žuri. Nisam optimista, ali Alkaraz je preko potreban tenisu i iskreno se nadam da će se uspešno oporaviti i uskoro vratiti", jasan je bio bivši as.

Alkaraz je tek nedavno počeo postepeno i uz ogroman oprez da trenira desnom rukom. Koliko je situacija ozbiljna govori i činjenica da je već zvanično otkazao učešće na mastersu u Montrealu.