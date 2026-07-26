Teodora Kostović, trenutno 171. teniserka na WTA listi u finalu čelendžera u austrijskom gradu Amštetenuje deklasirala Amerikanku Vivijan Volf sa 6:4, 6:0. Postom nas je obradovala i 20-godišnja Mia Ristić.

Ona je osvojila Fjučers iz serije 75 u Kordenjonsu u Italiji. Srpkinja je u finalu savladala Brankaćo sa 6:3, 6:3, a pre nje su padale Maduci, Pjeri, Se i Turini. Mia se domgola trofeja bez izgubljenog seta.

Našoj teniserki ovo je treći trofej koji je osvojila u karijeri na ITF Fjučers turu, a prva još od 2023. godine. Takođe, ovo joj je i najveća titula u karijeri, jer je prethodno osvajala 60K i 25K.

Miji ja pobeda u finalu donela i renking karijere, plasman na 224. poziciju na WTA rang listi, napredovala je čak 36 pozicija.