Nekadašnji austrijski teniser Dominik Tim postao je fudbaler Badener AC-a, amaterskog kluba koji se takmiči u osmom rangu Austrije.

Tim je pre dve godine završio karijeru, a sada je na novom početku. Posle perioda u kojem je rekreativno igrao fudbal za klub iz rodnog Lihtenverta, 32-godišnji Austrijanac se odlučio za naredni korak.

Uprkos velikim uspesima koje je ostvario kao teniser, Tim neće imati povlašćen status u Badeneru. Prema navodima iz Austrije, čelnici kluba planiraju da ga tretiraju kao svakog drugog člana ekipe, pa će se za minutažu boriti na treninzima i utakmicama. Redovno je igrao fudbal nakon povlačenja iz tenisa, a sada će prvi put biti deo ekipe koja se takmiči u ligaškom sistemu.

Dominik Tim je najveći uspeh u karijeri ostvario 2020. godine, kada je osvojio US open. Ukupno je osvojio 17 titula, ali zbog problema sa povredama nije u potpunosti ostvario svoj potencijal.