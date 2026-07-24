Australijski teniser Nik Kirjos navikao nas je na šokantne ideje i izjave, a sada je izrazio želju da postane profesionalni košarkaš.

Bivši finalista Vimbldona bi, po završetku teniske karijere, voleo da zaigra negde u Evropi.

- Želja mi je da u nekom trenutku zaigram košarku profesionalno. Jedan od narednih ciljeva u karijeri mi je da budem profesionalac u dva različita sporta. Kada se završi moja teniska priča, voleo bih da zaigram košarku negde u Evropi. Hoću da budem jedan od onih sportista koji su se na ozbiljnom nivou takmičili u dva sporta - rekao je Kirjos u podkastu "Make Nois".

Ko zna, možda Australijanac jednog dana obuče dres Crvene zvezde ili Partizana.