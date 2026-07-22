Proslavljena španska teniserka Aranča Sančez Vikario, iznela je šokantne detalje o svom privatnom životu i finansijskom krahu, direktno optuživši bivšeg supruga Đosepa Santakanu za gubitak čitavog bogatstva stečenog tokom trofejne karijere.

Četvorostruka grend slem šampionka i nekada najbolja teniserka sveta je gostovala u španskoj TV emisiji "Universo Callejo", gde je priznala da je ostala bez čak 36 miliona evra.

- Verovala sam mu jer je on otac moje dece. Bila sam slepo zaljubljena, a on zapravo nije osoba za koju sam ga smatrala - rekla je 54-godišnja Španjolka.

Aranča i Santakana bili su u braku od 2008. do 2019. godine i imaju dvoje dece. Tokom tog periodu, kako kaže, on je potpuno kontrolisao njen novac.

- Fokusirala sam se na igranje tenisa i nikada se nisam bavila svojim finansijskim poslovima jer nisam znala kako. Verovala sam mu... I tih 31 milion je jednostavno nestalo. Ostala sam da sama nosim ceo teret - iskrena je bila Aranča.

Pad slavne teniserke kulminirao je 2023. godine kada se sa bivšim suprugom našla na sudu zbog optužbi za prikrivanje imovine kako bi izbegli vraćanje duga Banci Luksemburga. Sančez Vikario je osuđena na uslovnu kaznu zatvora od dve godine i naloženo joj je da vrati dug od 6,5 miliona evra.

- Nisam u zatvoru samo zato što 50 odsto svojih prihoda daju banci. Poštujem zakon, iako sam u dubini duše ja ovde žrtva - istakla je ona i dodala da je zbog svega morala da potraži stručnu pomoć.

Aranča Sančez Vikario je tri puta osvajala Rolan Garos i jednom US open. Španiju je čak pet puta predstavljala na Olimpijskim igrama.