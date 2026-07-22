Fudbaleri Železničara igraju u ovim trenucima meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Brage. Ovo je istorijska utakmica za klub iz Pančeva koji prvi put u istoriji igra na evropskoj sceni.

Na tribinama se nalazi i selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović. Postavlja se pitanje i koji igrači su na njegovom radaru potencijalno za prvo naredno okupljanje u septembru, kada počinje i Liga nacija.

Tribine stadiona u Pančevu su dobro popunjene i u ovom gradu se večeras piše istorija.