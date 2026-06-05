Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović rekao je da je poraz od Meksika 1:5 i greške koje su pravili njegovi igrači, lekcije koje se moraju naučiti.

Srbija se u dva prijateljska meča, protiv Zelenortskih Ostrva i sa Meksikom, obrukala – zbirno poražena je 1:8.

Protiv Meksika tek je u prvom delu prvog poluvremena ličila na tim koji zna šta hoće i kako da dođe do igre i rezultata.

- Na prvom mestu želim da istaknem angažovanost i požrtvovanost svih momaka koji su došli na ovo putovanje koje nije bilo nimalo lako. Mislim da je u prvom poluvremenu ekipa bila u fantastičnoj energiji, veoma dobro smo kontrolisali dešavanja i poveli, došli do jako lepog gola. Drago mi je bilo jer su trud i napor momci pretvorili u pogodak što je dobro za nas jer u poslednje vreme nismo postizali golove na gostovanjima. Izjedanačenje je došlo njihovom zaslugom, međutim drugi gol koji je došao pred sam kraj poluvremena, koji smo sami sebi dali, puno nam je otežao posao. Momcima je to jako teško palo, ali to se dešava - bili su prvi utisci Paunovića.

Selektor Srbije je, kako je rekao, "razočaran zbog okolnosti koje su pratile ovu reprezentativnu akciju".

- Bez obzira na rezultat mislim da su momci dali sve od sebe u ovom trenutku, primili smo golove iz iznuđenih grešaka, dva smo sebi dali, morali smo bolje da intervenišemo. Sve su to lekcije koje moramo da naučimo, ovo je mlada ekipa koja je prvi put igrala zajedno. Bilo je i dobrih stvari, ali rezultat mnogo toga kvari. Jun je sa ovim utakmicama prošao, s obzirom na sve okolnosti na koje sam ja lično mnogo razočaran. Sve je palo na ove momke. S jedne strane mi je drago što su imali jako dobro iskustvo, dali su sve od sebe, predstavaljali svoju zemlju na najbolji način bez obzira na ova dva rezultata. Jako mi je krivo da se ovako ovaj prozor potroši. Pred nama je mnogo posla. Ja lično sam jako nezadovoljan i moraćemo da popravimo stvari. Verovatno je najbolje da jun ostavimo iza sebe i zaboravimo sve ovo - zaključio je Paunović.