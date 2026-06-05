Ovu vest potvrdio je Vaterpolo savez Srbije.

Jedan od najistaknutijih igrača u istoriji srpskog i svetskog vaterpola iza sebe ima bogatu, kako igračku, tako i trenersku karijeru.

Vujasinović je bio kapiten reprezentacije i jedan od nosilaca generacije koja je godinama osvajala brojne medalje na najvećim takmičenjima i koja je nakon perioda embarga i sankcija devedesetih, krenula da krči i trasira put srpskom vaterpolu ka svim velikim uspesima i samom svetskom vrhu. Ona je ostala upisana zlatnim slovima u istoriji najtrofejnijeg srpskog ekipnog sporta.

Kao igrač nastupao je za Primorje, Crvenu zvezdu, Barselonu, Partizan, Romu i Pro Reko, osvojivši 37 klupskih trofeja uključujući i četiri Evrolige, dok je sa nacionalnim timom na najvećim takmičenjima osvojio četiri zlata (Prvenstvo sveta 2005, Prvenstva Evrope 2001, 2003, 2006.), kao i po četiri srebrne i bronzane medalje. 2001. godine proglašen je za najboljeg vaterpolistu sveta.

Po završetku igračke karijere uspešno je radio kao trener u Partizanu, Pro Reku, Novom Beogradu i grčkom Vuljagmeniju. Bio je član stručnog štaba reprezentacije Srbije kao asistent selektora Dejana Savića u najtrofejnijem periodu, kada su osvojene zlatne medalje na Olimpijskim igrama (2016.), Prvenstvu sveta (2015.), Prvenstvima Evrope (2014. i 2016.), kao i Svetskim ligama (2013, 2014, 2015, 2016).

- Uvereni smo da će Vujasinović svojim autoritetom, znanjem i odnosom prema reprezentaciji doprineti daljem razvoju i ostvarivanju najviših ciljeva u narednom periodu.

Vaterpolo savez Srbije želi dobrodošlicu Vladimiru Vujasinoviću na mesto selektora reprezentacije Srbije, čiji dolazak predstavlja važan trenutak za nacionalni tim i srpski vaterpolo.

Pored Vujasinovića, za sada, stručni štab srpske reprezentacije će činiti:

Treneri - Miloš Korolija, Sergej Šveljo, lekari - Đorđe Ivančević, Goran Lončar, fizioterapeut - Dragan Parandilović.

Prvo okupljanje srpskog nacionalnog tima održaće se 16. juna u Beogradu, kada će i zvanično početi pripreme za Mediteranske igre koje će se održati krajem avgusta u Italiji - navodi se u saopštenju Vaterpolo saveza.