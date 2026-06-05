Fudbaleri Meksika deklasirali su Srbiju sa 5:1 u prijateljskoj utakmici.

Selektor Meksika Havijer Agire govorio je i o autogolovima Srbije.

- To je bila jedna teška, užasna glupost, sine. Užasno! Jedan igrač nije bio odlučan, drugi se nije oglasio i to je to. U vrhunskom fudbalu te odmah kazne ako pogrešiš. Pogrešili smo jednom u 90 minuta i primili smo gol - rekao je Agire, a zatim je okrenuo ploču:

- Srećan sam i zadovoljan, zamislite, pobedili smo 5:1! Potpuno je normalno u igri da se neke lopte pošalju preko gola, ne možete dati gol iz svake šanse. Promašili su Hulijan i Raul, a postigli smo pet golova. Imali smo i sreće, jer je rival imao dva autogola koja se dešavaju u fudbalu, ali generalno sam zadovoljan onim što sam video.

Dotakao se i Srbije.

- Što se tiče rivala, veoma nam je jasno kako igraju. Imali smo Srbiju više nego proučenu, teško da su mogli da nas iznenade bilo čime. Taktički smo sve imali na papiru i u teoriji, sve je bilo izanalizirano. Odlučili smo se za startnih 11 na osnovu toga kako su se moji igrači osećali ove nedelje, a ne samo zbog protivnika.

Na kraju je zaključio kako je Meksiko spreman za Mundijal.