Fudbalska reprezentacija Austrije nalazi se u grupi J na Svetskom prvenstvu zajedno sa Argentinom, Alžirom i Jordanom. Jedan od glavnih igrača Austrijanaca biće napadač Crvene zvezde Marko Arnautović.

Arnautović je sa 47 golova najbolji strelac austrijske selekcije u istoriji i imaće priliku da poboljša skor na Mundijalu.

Pre prve utakmice na najvećem takmičenju mediji iz Austrije često pišu o Arnautovićevoj karijeri, između ostalog i prošlogodišnjoj Markovoj odluci da izabere Crvenu zvezdu pre Rapida.

- Ne želim nikoga da uvredim, ali u vrhu uprave Rapida sedi mnogo ljudi koji nemaju pojma o fudbalu. Kao sportski direktor, u takvoj situaciji si ograničen. Markov transfer mogao je da se realizuje da su čelnici kluba iz Beča bili malo kreativniji. Mnogi su samo odmahivali rukom i govorili pa to je skupo, zaboravljajući kakvu moć i uticaj Arnautović kao igrač donosi klubu – otkrio je Danijel, brat i agent Marka Arnautovića u podkastu „Jelov red”.

Za razliku od Rapida, braća Arnautović su se sa najtrofejnijim srpskim klubom dogovorili brzo.

- Pregovori sa Crvenom zvezdom trajali su bukvalno deset minuta. Marko i ja imamo mnogo prijatelja koji su navijači Rapida i oni su nas stalno pitali da li dolazi. Ta priča bi svakako bila lepa, ali gledajući unazad, srećan sam što je izabrao Crvenu zvezdu. U Beogradu je sve bilo drugačije. Ni klub iz Ljutice Bogdana nije najbogatiji klub na svetu, ali su bili kreativni i pokazali su koliko žele Marka – kazao je između ostalog Danijel Arnautović.