Protivnik će biti jedan od portugalskih velikana, ekipa Brage.

Tim iz Pančeva nije "pomilovan" na žrebu, izvukao je najtežeg mogućeg protivnika. Radomir Koković ističe da je pred njegovom ekipom izuzetno teška prepreka:

- Sutra nam u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije dolazi predstavnik Portugala, sigurno jedna od najvećih fudbalskih nacija u Evropi. Sve je već rečeno o tome koliko se kvalitetnoj ekipi radi. To je tim koji je pre nekoliko meseci igrao polufinale Lige Evrope i sačuvao je kostur ekipe. Sigurno su kvalitetniji nego prošle godine. Nama je pre svega čast i zadovoljstvo što smo, kao jedan mali fudbalski klub, u istom takmičenju sa njima. Svi smo veoma uzbuđeni i jedva čekamo početak utakmice.

Železničaru će ovo biti debi u Evropi:

- Pokušaćemo da reprezentujemo svoj klub na najbolji mogući način i da pokažemo fudbal koji nas je krasio prošle sezone, kada smo izborili plasman u Evropu. Ostaćemo dosledni sebi i svom identitetu i pokušati da demonstriramo stvari koje radimo i u domaćem prvenstvu, naravno u meri u kojoj nam protivnik to bude dozvolio. Ne gajim iluziju da ćemo biti u potpunoj kontroli tokom dužih intervala utakmice, ali sigurno postoji prostor da se u određenim fazama nametnemo. Želimo da ostanemo privrženi svom stilu i da dostojno predstavljamo srpski fudbal.

Kada je reč o zdravstenom biltenu, Koković je zadovoljan:

- Zdravstveni bilten je povoljan. Manje-više mogu da računam na sve igrače. Otežavajuća okolnost je što su nam se pojedini igrači, koji su projektovani kao starteri, kasnije priključili ekipi i nisu još uvek na sto odsto fizičke spreme, pa ćemo videti koliku će minutažu imati.

Ovog puta fizička priprema nije bila u prvom planu:

- Ovako atraktivan protivnik ne zahteva nikakvu dodatnu motivaciju. Više smo se bavili psihološkom pripremom utakmice, jer će, osim našem kapitenu Popoviću, gotovo svim igračima ovo biti prvi nastup u evropskom takmičenju. Verujem da će igrači biti dovoljno motivisani značajem utakmice i imenom protivnika. Nadam se i punom stadionu, jer ako to ne bude slučaj protiv Brage, ne znam protiv koga će biti.

Koković je potom govorio i o kvalitetima portugalskog predstavnika.

- Braga definitivno nije protivnik za poželeti. Igraju veoma specifično, izuzetno su agresivni i veoma je teško ostvariti prednost protiv njih kroz pozicionu igru. Ofanzivno su na veoma visokom nivou, tehnički su izuzetno kvalitetni, stvaraju brojčani višak i veoma dobro grade napade. Za mene je ovo najzahtevniji protivnik kojeg sam pripremao u dosadašnjoj trenerskoj karijeri i raduje me da vidim koliko će ono što smo pripremili imati smisla na terenu.

Za kraj Koković je podvukao:

- Biće izuzetno teško, ali nećemo odustati od naše ideje. Pokušaćemo da budemo hrabri i da gradimo napad iz poslednje linije kao što to uvek radimo. Možda to neće biti moguće u velikoj meri, ali mi je važno da moj tim ima jasnu ideju igre i da ni u jednom trenutku ne odstupi od vrednosti koje su sastavni deo našeg modela.