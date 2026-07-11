Patak Merlin, najpopularniji „navijač“ Meksika tokom Mundijala 2026, koji je slavu širom zemlje stekao gegajući se ulicama glavnog grada u dresu „sombrerosa“, uskoro će doneti sreću potomcima Maja i Asteka!

Nacionalna lutrija najveće države Centralne Amerike je, naime, predstavila tiket s likom pernatog ljubimca.

- Merlin nas je podsetio da smo narod sposoban da bude dirnut jednostavnošću. Patka je postala simbol meksičke porodice, radost naroda i predstavlja Meksiko koji je osvojio srca sveta - objasnila je Olivija Salomon, generalna direktorka Nacionalne lutrije.

Salomon je otkrila da je izdato 2,4 miliona tiketa s nagradnim fondom od 51 milion pezosa (2,91 milion američkih dolara). Izvlačenje će se obaviti 24. jula, a glavna nagrada od 17 miliona pezosa (970.000 dolara) biće u dve serije. Merlin, dakle, može da postane amajlija za svakog ko kupi tiket za 40 pezosa (2,2 američkih dolara).

Otkrivanju tiketa je prisustvovala i njegova vlasnica Karla Ivet Gomez sa sinovima Karlosom i Kristijanom.

- Jako sam srećna što je društvo prihvatilo Merlina, koji predstavlja sve meksičke porodice koje vredno rade i svakodnevno se bore da bi izdržavale najbliže - rekla je 48-godišnja vlasnica prodavnice u istorijskom centru Meksiko Sitija, grada koji je tokom šampionata „zapalila“ prsata političarka.

Na posao, veli, uvek vodi ljubimca.

- Ne ostavljamo ga samog kod kuće, volimo da je s nama. On je naša beba, sad i moj idol.

I tako, iako je jaguar Zaju zvanična maskota Meksika za ovo Svetsko prvenstvo na kojem na jednom mestu imate sve, ipak je patak osvojio srca navijača.

Merlin se pojaviljivao na televiziji, posećivali su ga influenseri, prodaju se suveniri s njegovim likom (plišane igračke, majice, fotografije...), čak se „sastao“ i s predsednicom države Klaudijom Šajnbaum u Nacionalnoj palati!

Pošto su najmanje dve osobe podnele zahtev za prava na komercijalnu upotrebu pre vlasnika patke, Karla Gomez želi da zaštiti lik Merlina, a Šajnbaum joj je obećala pomoć u registraciji zaštitnog znaka.