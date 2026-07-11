Argentina je blizu podviga da postane prva reprezentacija posle arhirivala Brazila 1962. koja je odbranila titulu prvaka sveta. Tri koraka nedostaju šampionima iz Katara, prvi je protiv Švajcarske...

Posle epskog preokreta protiv Egipta koji je oborio sve rekorde - do 79. minuta gubili 0:2, pobedili 3:2 - „gaučosi“ su produžili niz bez poraza na 11 utakmica, njihov najduži na Mundijalima. Protiv Švajcarske nikad nisu izgubili, a susreli su se u pet navrata (dve pobede, tri remija), pa se nameće zaključak - u to veruju i kladionice - da će Leo Mesi i društvo nastaviti odbranu trona. A kad imate tog mađioničara u timu, pa makar gazio 40. godinu, sve je lakše...

Mesi je, zapravo, statistički najbolji igrač Svetskog prvenstva 2026. (ovde imate sve na jednom mestu) s ocenom 8,7, iako trči najmanje od svih! Od dosad pređenih 35,87 kilometara čak 4,41 kilometar je hodao. I uzgred postigao osam golova. Španski „As“ je objavio tu statistiku.

- Znam da se momci dodatno žrtvuju, da daju i ono što nemaju u trenucima kad ja manje trčim. Znam da to rade od srca - zahvalio je Mesi saigračima posle Egipta.

Švajcarska je eliminacijom Kolumbije na penale prošla u četvrtfinale prvi put od 1954, kad je bila domaćin SP, a sad bi mogla da polaže nade i u zemljaka Kristijana Ronalda koga FIFA šalje na Argentince!