U centru pažnje je naravno Granit Džaka...

Ekipa Murata Jakina došla je do četvrtfinala posle velike drame protiv Kolumbije, koju je izbacila posle penala. Švajcarci su u seriji od osam utakmica bez poraza, ali ih sada čeka najteži ispit na turniru, jer im je rival Argentina predvođena Lionelom Mesijem.

Džaka je, međutim, poručio da pritisak ne smeta njegovoj ekipi, već da je dodatno motiviše.

- Kada ste ovoliko blizu, glad je još veća. Imamo veoma dobar pritisak u ovom trenutku – želimo da idemo dalje - rekao je Granit Džaka.

Kapiten Švajcarske govorio je i o Mesiju, ali nije želeo da njegov tim predstavi kao ekipu koja će samo uživati u prilici da igra protiv jednog od najvećih fudbalera svih vremena. Najavio je detaljnu pripremu za Argentinu i borbu za plasman u polufinale.

- Velika je privilegija za nas što možemo da igramo u eri Mesija i Ronalda. Još nismo uspeli dublje da analiziramo Argentinu, ali ubrzo počinjemo veoma detaljnu analizu - dodao je Džaka.