Lider francuke reprezentacije Kilijan Mbape uhvatio se za list ili skočni zglob na utakmici Francuska - Maroko, pa je napustio u 77. minutu.

Selektor "Trikolora" Didije Dešan odmah ga je izveo iz igre zbog predostrožnosti, sigurno zabrinut za stanje njegove povrede, koja prosto ne sme da se dogodi Francuzima na ovom Mundijalu.

Deluje i da neće, jer je Mbape uz osmeh otišao sa terena, mada je pravio nekoliko puta bolnu grimasu dok je bio na klupi. Ipak, kada je meč bio gotovo, sa radošću se vrato na teren, pozdravljao sa saigračima, grlio i nije ostavljao utisak povređenog igrača.

Francuzi su pobedili 2:0, a Mbape je dao jako lep gol za vođstvo, iako prethodno nije uspeo da iskoristi jedanaesterac protiv marokanskog golmana, majstora za penale - Bona.

Francuzi će 14. jula u Dalasu igrati u polufinalu protiv pobednika meča Španija - Belgija.