Šta Zvezdu čeka na putu do Lige šampiona?

Žreb za treću rundu kvalifikacija je 20. jula, uoči utakmice Zvezde sa Larnom ili Tre Fiorijem na gostovanju. Izvlačiće se svega šest parova.

Idealan scenario za Crvenu zvezdu je da se sretne sa najboljim iz ovog spajanja Ararat Jermenija/Riga – Floriana/Šamrok.

Jermeni i Maltežani imaju kapital od po 2:0 iz prvih mečeva, a i ako prođu Letonci ili Irci bili bi takođe totalni autsajderi protiv Zvezde.

POTENCIJALNI RIVALI ZVEZDE U 3. KOLU

Hapoel Ber Ševa – Đer/Vikingur

Borac/Levski – Univerzutatea

Ararat/Riga – Floriana/Šamrok

Sabah/TNS -Vardar/KuPS

Mjalbi – Linkoln/Inter Eskalades

Ki Klaksvik/Atert Bisen – Kauno Žalgiris?

Odlično za Zvezdu bilo bi i da se spoji sa Ki Klaksvikom (Farska Ostrva), Atert Bisenom (Luksemburg) ili Kauno Žalgirisom (Litvanija), ali da bi oni uopšte došli na listu mogućih rivala neophodno je da Litvanci eliminišu Dritu.

Plej-of za plasman u Ligu šampiona je 18/19. avgusta i 25/26. avgusta, a žreb za tu fazu 3. avgusta uoči mečeva trećeg kola.

Trenutna projekcija kaže da će potencijalni rivali Crvene zvezde u toj fazi biti: AEK (Grčka), Celje (Slovenija), Omonija (Kipar), LASK (Austrija) i Viking (Norveška).

Za izbegavanje Marka Nikolića kao potencijalnog rivala potrebno je da u drugom kolu ispadnu Dinamo (Hrvatska), Slovan (Slovačka) ili Leh (Poljska).

Naravno, Zvezda prvo mora da preskoči svoje prepreke na ovom putu.