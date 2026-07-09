Srbija je u poslednjem, 3. kolu B grupe III EP 2026. u Hagu savladala Poljsku sa 3:1, po setovima 19:25, 25:16, 25:19 i 34:32, posle 116 minuta igre.

Srce, volja, želja i kvalitet su doneli Srbiji plasman u borbu za medalje. Izabranice Marijane Boričić su pružile najbolju partiju u Hagu i zasluženo će se boriti za plasman u finale. Treba pohvaliti sve devojke, jer svaka dala svoj maksimalni doprinos da se stigne do ovog rezultata.

Poljakinje su imale više strpljenja na početku meča, što im je, posle početne ravnopravne borbe (5:5), donelo prednost od 9:6. Nije se Srbija predavala, već je posle 14:10 zaigrala angažovanije i uspela da izjednači na 16:16, a zatim pređe u vođstvo od 17:16. Uzvratila je Poljska na servis Hevelt i serijom 6:0 stigla do 22:17. Imala je Poljska pet set lopti, 24:19 i iskoristila je prvu za konačnih 25:19 i vođstvo od 1:0 u setovima.

Na početku drugog seta se vodila žestoka borba, pa je Srbija posle 4:3 za Poljakinje serijom 6:0, stigla do prednosti od 9:4. Srbija je posle 10:7, zahvaljujući izvanrednim servisima Lane Mijačić stigla do ubedljivih 17:7. U finišu je bilo 21:14, a na kraju 25:16 za Srbiju za izjednačenje na 1:1.

Poljskoj je pripao početak trećeg seta. Vodile su Poljakinje sa 4:1 posle grešaka srpskih reprezentativki, ali su izabranice Marijane Boričić veoma brzo konsolidovale redove i izjednačile na 5:5, a zatim i povele sa 7:5. Dobri servisi Teodore Skočajić i Anje Mihajlović doneli su Srbiji vođstvo od 10:7, ali je Poljska smanjila na 10:9. Povela je Srbija sa 17:10, a Poljska pripretila i smanjila na 18:14. U nastavku je bilo 21:15 i 23:17, a na kraju 25:19 za vođstvo Srbije od 2:1 u setovima.

Srbija je povela sa 2:1 u četvrtom setu, a Poljska preokrenula na 3:2. Posle 4:4, Poljska je povela sa 8:4, pa 11:5, a Srbija smanjila na 11:7, pa 12:10 i tako se „vratila u igru“. I Poljska je pojačala tempo, pa je stigla do vođstva 17:12. Asovi Milice Vidačić i blok i napad Lane Mijačić doneli su Srbiji izjednačenje na 17:17, ali su Poljakinje sa četiri vezana poena stigle do 21:17. Asom Anje Mihajlović Srbija smanjuje na 21:19, a posle drugog uzastopnog asa bilo je 21:20. Korolija je poentirala posle još jednog sjajnog servisa Mihajlovićeve za izjednačenje na 21:21, ali su Poljakinje potom povele sa 23:21. Vodila je Poljska sa 24:22, a Mateska smanjila na 24:23, a zatim i blokom poravnala na 24:24. Poljska je stigla do treće set lopte, 25:24, ali je ponovo Mateska izjednačila. Poljska je povela sa 26:25, a Vidačićeva izjednačila. Imala je Poljska i petu set loptu, 27:26, a ovoga puta je poravnala Mihajlovićeva. Imala je potom Srbija meč loptu na 28:27, ali je nije iskoristila, da bi zatim Poljska imala šestu set loptu, 29:28, pa zatim i sedmu, 30:29, pa osmu 31:30, koje nije realizovala. Potom je Srbija došla do svoje druge meč lopte, 32:31, pa treće 33:32, koju je Milica Vidačić pretvorila u plasman u polufinale – 34:32 i 3:1.

Srbija će u polufinalu igrati protiv pobednika A grupe u subotu, 11. jula od 19.30 časova, ali je moguća promena termina u zavisnosti da li će se Holandija plasirati u polufinale.