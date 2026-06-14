Muška seniorska reprezentacija Srbije zabeležila je treću pobedu na turniru B grupe I sedmice VIII Lige nacija 2026. Srbija je večeras u Braziliji u svom četvrtom meču savladala Bugarsku sa 3:0, po setovima 30:28, 25:22 i 25:23, posle 98 minuta igre.

Srbija je sigurno najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg toka Lige nacija. Izabranici Georgea Krecua su ostvarili svoj treći trijumf u Brazilu i to protiv svetskog vicešampiona Bugarske. Impresivna je bila igra srpske reprezentacije. Borbeno, koncetrisano, smireno i precizno u svakom, pa i najtežim trenucima. Upravo tako je izgledao sastav Krecua u kome se tačno zna ko šta i kako radi i to su demonstrirali ne samo protiv Bugarske, već tokom čitavog turnira. To je nešto što raduje i ohrabruje kao i igra svakog pojedinca, počev od ideologa Bataka do drugog libera Ristića.

Tokom gotovo dve trećine prvog seta Srbija je imala prednost, da bi potom Bugarska povela sa 19:17 i prednost održavala do 23:21. na servis Marinovića Srbija stiže do izjednačenja, ali su prve dve set lopte imali Bugari. Usledila je prva set lopta Srbija, pa još dve za Bugarsku. Anulirala ih je Srbija, a potom iskoristila svoju drugu set loptu za konačnih 30:28 i vođstvo od 1:0.

Srbija je iskoristila povoljan psihološki trenutak i još bolje, smirenije i preciznije odigrala drugi set. Vodila je Srbija u drugom delu seta i rutinski odigrala završnicu za konačnih 25:22 i prednost od 2:0 u setovima.

U trećem setu je Bugarska vodila od početka, najviše sa 4 poena viška (9:5). Srbija je smirenom igrom polako stizala prednost Bugara, a u finišu povela sa 22:21, pa 24:22. Iskoristila je Srbija drugu meč loptu za 25:23 i maksimalnu pobedu protiv aktuelnih vicešampiona sveta.

Seniori Srbije se iz Brazila vraćaju u utorak, 16. juna letovima iz Braziilje preko Sao Paula i Ciriha.