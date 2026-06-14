Fudbalska reprezentacija Maroka je na nesvakidašnji način ispisala istoriju na Svetskom prvenstvu.

Naime, tim Moraka koji je počeo utakmicu protiv Brazila je činio 11 fudbalera koji nisu rođeni u Maroku, odnosno otadžbini za koju sada nastupaju.

Kada se pogledaju mesta rođenja igrača ove ekipe, jasno je koliko je tim internacionalnog karaktera. Bonu je rođen u Kanadi, Hakimi, Saibari i Rijad u Španiji, dok su Diop, El Ajnaui, Buadi i El Murabet rođeni u Francuskoj. Mazraui je poreklom iz Holandije, a Talbi i El Kanusi iz Belgije.