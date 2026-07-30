Posle dobrih vesti iz Poljske i "sklanjanja" AEK-a sa puta, crveno-belima je prilično čista staza do grupne faze, ali...

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su sinoć u revanšu drugog kola savladali Larn rezultatom 5:0 i zakazali okršaj sa ekipom Hapoel Ber Ševe u borbi za plej-of.

Ukoliko eliminišu Izraelce, pred crveno-belima biće samo još jedna prepreka, realno gledano najteža na putu do ligaške faze najjačeg takmičenja u Evropi.

Žreb za plej-of je u ponedeljak od 12 časova, a potencijalni rivali su:

pobednik dvomeča Celje - Ararat

LASK

pobednik dvomeča Kairat - Levski

pobednik dvomeča Arhus - Sabah

Viking

Čini se da je na papiru najteži protivnik onaj sa najnižim koeficijentom, a to je Viking, koji je uspeo da sruši Bode sa trona uzme titulu. Da nisu "senzacija na jednu sezonu" dokazali su i u novoj sezoni jer su posle 15 odigranih utakmica na vrhu Norveške i bore se sa Bodeom za novi trofej. Pored njih sigurno da ne bi bilo lako ni u sudaru sa LAKS-om koji je pored Salcburga, Šturma, Rapida... došao do trona u Austriji.

Možda bi najidealniji scenario bio par Celje - Ararat, ali videćemo šta kažu kuglice.