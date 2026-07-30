Fudbalski klub Milan morao je da se oglasi i demantuje tvrdnje da je legenda kluba Franko Barezi preminuo, kako su pisali razni portali i stranice.

Barezi se već oko godinu dana bori sa bolešću, posle operacije uklanjanja plućnog čvora, a netačne informacije o pogoršanju njegovog stanja izazvale su veliku zabrinutost.

- FK Milan demantuje lažne vesti o Franku Bareziju koje su se pojavile u poslednjih nekoliko minuta. Franko prolazi kroz osetljiv period, a klub je uz njega i njegovu porodicu, pružajući im punu podršku i naklonost. Molimo sve da poštuju njegovu privatnost i uzdrže se od širenja neosnovanih informacija - piše u objavi.

Franko Barezi se trenutno nalazi u bolnici „Humanitas” u Rokanu, blizu Milana, gde je pod stalnim lekarskim nadzorom. U javnosti nije viđen od februara ove godine, kada je učestvovao na svečanosti na stadionu "San Siro".