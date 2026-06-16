Portugalski stručnjak Ruben Amorim novi je trener Milana.

Ugovor je potpisao na dve godine.

Amorim dolazi posle neuspešnog boravka na "Old Trafordu" gde sa Mančester junajtedom nije uspeo da napravi ozbiljniji rezultat u Premijer ligi, a ovaj potpis slavi i upravo Mančester junajted jer je portugalski stručnjak skinut sa platne liste.

- Postoje ambicije koje imate kroz svoju karijeru, a trenirati Milan je uvek bila jedna od mojih. Tačno znam ovaj klub, šta znači, kakvu istoriju ima, prestiž. Ne mogu da dočekam početak - rekao je Amorim.

Pre Milana Amorim je vodio u karijeri Kasa Piju, Bragu, Sporting i Mančester Junajted. Sa Bragom je osvojio Liga kup, a najveće uspehe imao je sa Sportingom sa kojim je tri puta osvojio titulu u Portugaliji, dva puta Liga kup, po jednom kup i superkup.