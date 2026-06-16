Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine donelo je još jedan od skandala u nizu.

Ovoga puta je reč o TV prenosu utakmice Iran - Novi Zeland, koji je radio turski komentator Murat Ekrem Čimen, dugogodišnje lice TRT prenosa.

Turčin je napravio krupnu grešku, tako što je pomešao reprezentacije Irana i Novog Zelanda tokom uvodna četiri minuta meča, a to je izazvalo potpuni haos u etru.

Tokom ta skoro četiri minuta, igrače Novog Zelanda je predstavljao kao fudbalere Irana i obrnuto, što je zbunilo gledaoce i produkciju.

Snimak ovog komentarisanja je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, uz dosta kritika na račun iskusnog komentatora.

Ubrzo nakon incidenta, TRT je reagovao zvaničnim saopštenjem, izvinio se publici i potvrdio da Čimen više neće komentarisati utakmice na turniru.

Prema navodima medija, komentator sa više od tri decenije iskustva delovao je potpuno nespremno za susret, a tek kada je u kadru prikazan iranski napadač Mehdi Taremi, shvatio je da je došlo do ozbiljne zamene identiteta na terenu.

TRT je dodao da će on ostati angažovan u drugim programima vezanim za Mundijal, ali van komentatorske kabine.

Nakon svega, Čimen je, pod pritiskom javnosti, ugasio svoje profile na društvenim mrežama, čime je priča dobila i svoj digitalni epilog.