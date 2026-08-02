Aktuelnog svetskog prvaka u reliju, Francuza Sebastijena Ožijea i njegovog privremenog suvozača Žilijena Ingrasiju helikopterom su prevezli u bolnicu na preglede, nakon što su u subotu pri velikoj brzini izleteli sa staze i doživeli nekoliko prevrtanja tokom Relija Finske, u okviru Svetskog prvenstva.

Reč je bila o pretposlednjoj subotnjoj brzinskoj deonici, a Ožije je izleteo sa staze u trenutku kada je bio u vođstvu. Tojotin tim saopštio je da su obojica uspela da izađu iz automobila bez pomoći i da se „generalno dobro osećaju“.

- Stupili smo u kontakt sa njima i razgovarali. Seb je bio više u šoku nego bilo šta drugo, ništa nije slomljeno - rekao je za Rally.tv zamenik šefa Tojotinog tima Juha Kankunen.

- Helikopterom su na putu ka bolnici na pregled, što je nakon ovakve nesreće veoma važno - dodao je on i dodao da još ne zna da li je uzrok izletanja sa staze bio tehničke prirode ili nešto drugo.

Ožije se potom oglasio i potvrdio da su on i Ingrasija prebačeni u bolnicu na dodatne preglede, gde će ostati preko noći iz predostrožnosti zbog snažnog udarca.

Francuz je poručio da su obojica dobro, što je najvažnije, ali je priznao da ovakav rasplet nije bio ono čemu su se nadali, posebno nakon odličnog početka vikenda.

Ožije je zahvalio Tojotinom timu na tome što je napravio toliko izdržljiv automobil, kao i Ingrasiji, koji mu je odmah nakon udesa pomogao i uverio njegovu porodicu da je dobro. Dodao je da će sada odmoriti i pokušati da se što pre vrate u punu snagu, uz zahvalnost svima koji su im poslali poruke podrške.