Ekipa kazahstanskog Tobola je uz dosta problema uspela da se plasira u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija i tek posle penal serije u revanš meču na svom terenu je slomila otpor litvanskog Panavežisa.

Naredni rival Tobola u tom takmičenju biće ekipa Partizana.

Tobol je zvanično predstavio svog novog napadača, 28-godišnjeg Belorusa Vitalija Lisakoviča koji je stigao iz beloruskog Torpedo Žodina.

Tobol će danas od 17 časova gostovati kod Ordabasija u prvenstvenoj utakmici, pa je možda prerano da Lisakovič dobije određenu minutažu, ali ga protiv Partizana u četvrtak u Humskoj svakako treba očekivati u sastavu.