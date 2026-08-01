Fudbalere Partizana u nedelju od 20 časova u Humskoj očekuje okršaj protiv ekipe IMT-a, a šef stručnog štaba Saša Ilić poručuje da izgovora nema.

Ilić je naglasio da izuzetno poštuje narednog rivala koji je odlično otvorio šampionat, ali da je fokus isključivo na podizanju nivoa igre njegovog tima.

- Igramo protiv ekipe koja je zabeležila dve pobede u prva dva kola. Igraju izuzetno disciplinovano, predvođeni sjajnim stručnjakom Popovićem, i čeka nas izuzetno teška utakmica. Moramo da podižemo nivo igre jer jedino tako možemo doći do nova tri boda - otpočeo je Ilić konferenciju za medije.



Na pitanje da li naporan ritam sa utakmicama na svaka tri ili četiri dana ostavlja traga i stvara umor u igračkom kadru, šef struke crno-belih odgovorio je bez oklevanja:

- Rotirali smo, samo dvojica igrača iz celog kadra niste videli na terenu u prethodnim mečevima. Ne verujem u umor, sve smo ovo pažljivo isplanirali. IMT igra izuzetno takmičarski fudbal i moramo odgovoriti vrhunskom agresijom i intenzitetom. Ne priznajem nikakav umor! Sada dolaze sve teže i teže utakmice, smanjićemo rotaciju i neki igrači će igrati znatno više, ali nećemo zapostaviti ni ostale.

Ilić je iz redova „Traktorista“ posebno izdvojio dva imena sa kojima je izuzetno dobro upoznat, ali je odbio da razmišlja o evropskom okršaju protiv kazahstanskog Tobola koji sledi naredne sedmice:

- Kapiten Novičić sjajno izvodi prekide, dok sam Šapića trenirao u prošlosti i reč je o odličnom igraču koji je bio strelac već u prvom kolu protiv Čukaričkog. Uz svo dužno poštovanje IMT-u, razmišljam isključivo o svojoj ekipi i želji da budemo bolji nego na ranijim mečevima. O Tobolu u ovom trenutku uopšte ne razmišljam, fokus je stoprocentno na nedelji.



Osvrnuvši se na izdanja na samom startu sezone, Ilić je iskreno prokomentarisao i uočene oscilacije u igri svog tima:



- Ekipa je izuzetno mlada i sasvim je realno očekivati oscilacije jer je mnogim momcima ovo tek prva ili druga seniorska sezona. U nekim momentima držimo visok nivo, a onda se desi nagli pad. Poslednja utakmica je bila baš takva – prvo poluvreme smo praktično 'presedeli' i napravili previše jednostavnih, tehničkih grešaka. U drugom je bilo dosta bolje, ali jedina ubedljivo pozitivna stvar iz tog meča jeste sama pobeda - zaključio je strateg Partizana.



