Najjača svetska MMA organizacija prvi put organizuje događaj u Srbiji, pošto će Beogradska arena biti domaćin UFC Fight Night priredbe, na kojoj će u centru pažnje biti okršaj srpskog borca Uroša Medića i iskusnog Amerikanca Danijela Rodrigeza.

Dolaskom UFC-a, Beograd postaje 170. grad, a Srbija 33. država u kojoj je organizovan događaj najveće svetske MMA promocije. Pred domaćom publikom očekuje se veče ispunjeno vrhunskim borbama, a posebnu draž donosi činjenica da će u oktagon ući čak devet domaćih boraca i boraca srpskog porekla.

Glavna borba večeri rezervisana je za velter kategoriju, gde će Uroš "doktor" Medić na pet rundi pokušati da pred svojim navijačima savlada Danijela Rodrigeza.

Neposredno pre toga publika će pratiti sunaslovni duel bivšeg šampiona poluteške kategorije Jana Blahoviča i neporaženog Novozelanđanina Navaha Stirlinga.

Veliku pažnju privlači i nastup Aleksandra Rakića, koji će debitovati u teškoj kategoriji protiv iskusnog Poljaka Marćina Tibure i pokušati da ostvari prvu pobedu još od 2021. godine.

Na programu glavnog dela večeri nalaze se i borbe Duška Todorovića protiv Roberta Valentina, Vlasta Čepa protiv Gilberta Urbine, kao i Miloša Janičića protiv Noe Ginjona.

Na priredbi će nastupiti još četvoro debitanata iz Srbije i regiona.

Marina Spasić otvara program duelom protiv Stefani Lucijano, Jovan Leka će odmeriti snage sa Aleksanderom Popekom, Nina Milošević će se sastati sa Hejli Kovan, dok će Borislav Nikolić u oktagon protiv Marka Vologdina.

Program u Beogradskoj areni počinje u 16.00 uvodnim borbama, dok je početak glavnog dela zakazan za 19.00. Direktan prenos obezbeđen je na kanalima Arena Premijum 1 i Arena Fight.