Partizan bi mogao da ostane bez još jednog kapitalnog pojačanja, javljaju izraelski mediji.

Prema informacijama portala Israel Hayom, i Dubai se uključio u trku za Lonija Vokera. Šampion ABA lige želi da usliši veliku želju novog trenera Ćavija Paskvala, koji bi rado video bivšeg igrača San Antonija, Lejkersa, Bruklina i Filadelfije u svom timu.

Iako 27-godišnjak ima ugovor sa klubom iz Tel Aviva i za narednu sezonu, tamošnji izvori tvrde da je rastanak sa "žutima" pitanje vremena. Pregovori sa crno-belima su u toku, međutim šeici verovatno mogu da ponude više novca.

Sjajni skorer prošle sezone prosečno je beležio 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,2 asistencije po meču.