Fudbaleri Irana i Novog Zelanda odigrali su nerešno (2:2) u utakmici koja je bile i više od fudbala. Zbog svega što se dešava u svetu, meč je bio pod lupom. Ipak, sve je prošlo koliko-toliko korektno i bez većih problema.

Novi Zeland je dva puta vodio, Iran se vraćao, ali nije mogao da konačnog preokret...

Iran - Novi Zelanad 2:2

IRAN: Beiravand - Rezajan, Nemati, Halizadeh, Mohamadi - Jusefi, Godos, Ezatolahi, Mohebi - Mohanlu, Taremi

NOVI ZELAND: Krokombi - Pejn, Surmen, Boksal, Kasase - Bel, Stamenić - Mekkouat, Sing, Džast - Vud

Drugo poluvreme:

90+5 - Kraj utakmice!

81. minut - Preti Novi Zeland, ali je odbrana Irana na mestu,

64. minut - GOL! Iran je uspeo da izjednači! Glavom je loptu u mrežu poslao Mohebi.

57. minut - Napada Iran, ali golam rivala je na mestu.

55. minut - GOL! Kakva akcija Novog Zelanda, Kris Vud je pronašao Džasta, a ovaj je ponovo zatresao mrežu.

46.minut - Pokušao je Taremi, ali je ostao kratak...

Prvo poluvreme:

45+5 - Poništen gol za Iran! Ofsajd...

44. minut - Vud je pokušao iz slobodnog udarca, ali nije uspeo da pogodi metu.

32.minut - Gol! Sevnula je kontra, stigla je lopta do Rezajana i pogodio je mrežu rivala!

29. minut - Tukao je Iran sa distance, ali nije bilo opanosti po gol Novog Zelanda. Sa druge strane šutirao je Kasase, a na mestu je bio Beiravand.

23. minut - Taremi je uspeo da se oslobodi rivala, šutirao je, ali... Lopta je pogodila stativu.

21.minut - Iran ne uspeva da napadne, nikako da lopta stigne do Taremija.

14.minut - Bio je Vud u velikoj šansi, ali nije uspeo da zahvati loptu na pravi način.

7.minut - Šok! Prvi napad i gol! Džast je uspeo da pogodi mrežu Irana.

1.minut - Utakmica je počela!

02.40 - Nikada do sada se dva tima nisu sastajala na velikim takmičenjima i ovo će biti ujedno prvi put da gledamo njihov okršaj. Iran je blistao tokom priprema, dok se isto ne može reći za Novi Zeland.

02.30 - Dugo se pričalo da Iran neće ni igrati na SP, a predsednik SAD Donald Tramp pokušao je da ubaci Italiju umesto njih.

02.30 - Utakmica Irana i Novog Zelanda neće biti potpuno obična... Zbog svega što se dešava u svetu, selekcija Irana je pod posebnom lupom javnosti posebno u Americi.